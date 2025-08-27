1991 versiegelt: Zeitkapsel von Prinzessin Diana geöffnet

Eine Zeitkapsel, die 1991 von Prinzessin Diana (1961–1997) vergraben wurde, ist laut BBC geöffnet worden. Den Behälter hatte die Mutter von Prinz Harry (40) und Prinz William (43) damals beim Kinderkrankenhaus «Great Ormond Street Hospital» (GOSH) in London hinterlegt. Dem Bericht nach lagen darin eine CD von Kylie Minogue (57), ein Taschenrechner und ein Reisepass aus den 90er Jahren. Die Kiste mit den Gegenständen wurde damals anlässlich der Grundsteinlegung für einen neuen Teil des Krankenhauses versiegelt.