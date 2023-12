«1Live Krone»: Otto Waalkes feiert mit seinen jungen Kollegen

Ski Aggu, der bei öffentlichen Auftritten Skibrille trägt, wurde in Bielefeld gleich mehrfach mit dem Publikumspreis des Hörfunksenders des Westdeutschen Rundfunks ausgezeichnet: «Anders», ein Track von 01099 und Ski Aggu, wurde als «Bester Hip–Hop/R&B Song» geehrt. Darüber hinaus gewann der Rapper in der Kategorie «Bester Newcomer Act». Er nutzte seine Laudatio, um anderen Nachwuchskünstlern Mut zu machen: «An alle Kids: Ich hab‹s geschafft, also könnt ihr›s auch. Nächstes Jahr mache ich dann noch meine Ausbildung als Astronaut fertig und gehe ins All», sagte der Berliner laut einer Mitteilung der Veranstaltung.