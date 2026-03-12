2. Staffel «Beef»: Billie Eilishs Bruder liefert kompletten Soundtrack

Finneas als «brillantes Gehirn» gelobt

Dass Lee Sung Jin ausgerechnet Finneas für diese Aufgabe ausgewählt hat, ist keine überraschende Wahl. O'Connell hat bislang zwei Oscars und elf Grammy Awards eingeheimst, unter anderem für seine Arbeit mit Billie Eilish. Für Lee persönlich hat die Zusammenarbeit dabei eine besondere Dimension. «Finneas ist das brillante Gehirn hinter dem Grossteil der Musik, die mein persönliches Leben im vergangenen Jahrzehnt begleitet hat», erklärte der Showrunner. «Es ist eine absolute Ehre, mit ihm an der neuen Staffel zusammenzuarbeiten. Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, die dunkelsten Emotionen so schmerzhaft schön klingen zu lassen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle hören, was er sich ausgedacht hat.»