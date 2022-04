2. Staffel «Resident Alien»: Ein Ausserirdischer in der Identitätskrise

Auf das famose Minenspiel von Alan Tudyk müssen die Fans also natürlich nicht verzichten. Und das ist auch vonnöten: In Staffel zwei gerät das Alien mehr denn je in eine Identitätskrise. Nach der nunmehr zweiten Bruchlandung auf die Erde fürchtet es, seine eigene Familie nie wiederzusehen, seinen Ursprung zu verlieren und immer menschlicher zu werden. Was bei all den Comedy-Elementen der Serie durchaus auch gewisse «E.T.»-Vibes schürt.