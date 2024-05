20. Geburtstag: Heidi Klum gratuliert Tochter Leni mit süssem Video

Heidi Klum wird emotional

«Die Zeit vergeht wie im Flug», schreibt die 50–Jährige zu dem Throwback–Clip. «Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen», richtet sie direkte Worte an ihre Tochter. «Leuchte weiter in deinem schönen Licht.» Bei Instagram liess auch Freund Aris Rachevsky (20) Leni hochleben. Zu einem Pärchenbild schrieb er: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens. Für immer.» Die beiden sind laut einem Jahrestagspost seit 2019 liiert. Das Geburtstagskind selbst zeigte sich in einer Instagram Story mit Geburtstagskrone und –kuchen und strahlte in die Kamera.