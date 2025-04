«20 glückliche Jahre»: Bezaubernde Bildershow von Charles und Camilla

Für beide ist es die zweite Ehe. Charles gab 1981 Prinzessin Diana (1961–1997) das Jawort, Camilla 1973 Andrew Parker Bowles (85). Das Paar kam erstmals in den 1970er Jahren zusammen, bevor es sich trennte. In den 1980er Jahren begannen Charles und Camilla eine aussereheliche Affäre miteinander. So skandalträchtig ihre damalige Verbindung war, so skandalfrei ist ihre Ehe.