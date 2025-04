20 Jahre auf dem Thron: Albert II. von Monaco feiert Jubiläum

Besondere Verdienste hat sich der studierte Politikwissenschaftler mit Abschluss des renommierten Amherst Colleges (USA) bei der Umweltpolitik erworben. Er kämpft gegen die Überfischung der Meere und gegen die Jagd auf Robben, Haie und Wale. Und er gründete die Prince Albert II of Monaco Foundation. Mit dieser Stiftung, die Verbindungsbüros in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada, in der Schweiz, in Singapur und in den USA unterhält, finanziert er Projekte gegen die «besorgniserregenden Bedrohungen für die Umwelt unseres Planeten».