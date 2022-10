20 Jahre Charlotte Lindholm: Neun Fakten zum Furtwängler-«Tatort»

Charlotte Lindholms kontroversester Fall

Charlotte Lindholm schaffte es in den illustren Kreis der sogenannten Giftschrank-Folgen. Diese Episoden werden nicht mehr wiederholt, nachdem sie eine Kontroverse auslösten. Der Fall «Wem Ehre gebührt» vom 23. Dezember 2007 ist so einer. In dem Film wird eine Familie alevitischen Glaubens als inzestuös dargestellt. Nachdem wenige Tage nach Erstausstrahlung rund 300 Aleviten vor dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin demonstrierten, gingen in Köln am 30. Dezember 30.000 Menschen gegen den Film auf die Strasse. Sogar der damalige Bundesaussenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66, SPD) meldete sich mit mahnenden Worten: «Drehbuchautoren und Künstler müssen wissen: Gegenüber religiösen Gefühlen der Menschen, egal um welchen Glauben es sich handelt, sind Respekt, Umsicht und Behutsamkeit geboten.»