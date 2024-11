20 Jahre «Desperate Housewives»: Das wurde aus den Stars der Serie

Eva Longoria spielte Gabrielle Solis

Die US–amerikanische Schauspielerin Eva Longoria avancierte durch «Desperate Housewives» zum Weltstar – und feierte nach Serienende die grössten Erfolge im Film– und Fernsehbusiness. So trat Longoria etwa zuletzt in der vierten Staffel der umjubelten Murder–Mystery–Comedy «Only Murders in the Building» auf und spielte eine Hauptrolle in der Serie «Land of Women» des Streamingdienstes Apple TV+.