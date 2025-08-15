20 Jahre «Durch den Monsun»: Spannende Fakten zum Tokio-Hotel-Hit

Coverversionen und Neuaufnahme

Mit «Monsun 2020» brachte die Band zum 15. Jubiläum eine neue Version und auch ein neues Video heraus. «Wir haben versucht, mit dem Video das Gleiche zu machen, wie mit der Neuaufnahme des Songs», erzählte Bill Kaulitz im Oktober 2020 im Interview mit «t–online». «Es ist recht nostalgisch. Wir haben noch einmal unsere grössten Momente Revue passieren lassen und versucht, diese ins Hier und Jetzt zu holen. Trotzdem eröffnen wir sozusagen eine neue Welt in dem Video und haben den Lyrics eine ganz neue Bedeutung gegeben. Es geht um die Welt und wie sie heute ist. Wir stecken 2020 ja alle in dem gleichen Schlamassel. Trotzdem gibt es die Hoffnung, dass am Ende doch alles gut wird.»