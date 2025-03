20 Jahre «Grey's Anatomy»: Diese Serientode werden Fans nie vergessen

Derek Sheperd (Patrick Dempsey, 59) wird vor April Kepners (Sarah Drew, 44) Augen angeschossen. Cristina Yang (Sandra Oh, 53) rettet ihn in einer nervenaufreibenden Operation das Leben, während Meredith eine Fehlgeburt erleidet. Alle bleiben traumatisiert zurück und kämpfen in Staffel sieben mit dem Erlebten.