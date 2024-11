20 Jahre nach Tod von Christopher Reeve: Sohn Will hat sich verlobt

Seine Eltern verstarben früh

Will Reeve ist eines von drei Kindern des Schauspielers Christopher Reeve, der in vier Filmen «Superman» verkörperte. Seit einem Reitunfall im Jahr 1995 war Christopher Reeve gelähmt, am 10. Oktober 2004 verstarb er im Alter von nur 52 Jahren. Die Mutter des Nachrichtenstars, die Schauspielerin und Sängerin Dana Reeve (1961–2006), starb zwei Jahre später an den Folgen einer Lungenkrebsdiagnose, sodass Will Reeve mit 13 Jahren Vollwaise wurde. In einem Interview mit «USA Today» im September zur Promotion der Dokumentation «Super/Man: The Christopher Reeve Story» sagte der TV–Mann über seine verstorbenen Eltern: «Sie haben mich normal, menschlich und geerdet erzogen, was mir im Grossen und Ganzen eine vernünftige Herangehensweise an alles ermöglicht, was das Leben einem entgegenwirft.»