20 Jahre Revolverheld: Band geht 2025 auf grosse Jubiläums-Tour

Jubiläums–Tour führt Revolverheld durch ganz Deutschland

«Liebe Leute, wir machen noch einen kurzen Spaziergang, und dann ist auch schon 2025. Und dann sehen wir uns auf unseren ‹20 Jahre Open Airs›», sagt Sänger Strate in dem Beitrag. Die Termine fürs grosse Band–Jubiläum stehen auch bereits fest. Der Tour–Auftakt steigt am 24. Mai im Amphitheater Gelsenkirchen. Unter anderem in Braunschweig, München und Wiesbaden macht die Gruppe im anschliessenden Verlauf des Sommers Station. Der Tour–Abschluss geht dann am 22. August in Schwerin über die Bühne. Die Band wird dort auf der Freilichtbühne Schlossgarten auftreten.