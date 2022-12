20 Jahre später: Verona Pooth bittet Alice Schwarzer um Aussprache

Verona Pooth (54) will sich mit Alice Schwarzer (80) versöhnen. Mehr als 20 Jahre nach ihrem legendären Streitgespräch in der ZDF-Sendung von Johannes B. Kerner (58) hat Pooth Schwarzer deshalb nun in ihre neue Talkshow «More than Talking» eingeladen und erhofft sich eine Aussprache. «Ich hoffe, Frau Schwarzer sagt zu», sagt die 54-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Ich würde mich freuen, wenn wir uns nach all den Jahren die Hand reichen können.»