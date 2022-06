20 Jahre «Spider-Man»: Die Geburtsstunde des Superhelden-Booms

Zwanzig Jahre später beherrschen die Filme um Hulk, Captain America und Co. die Kinolandschaft. Und nicht zu vergessen Spidey selbst. «Spider-Man: No Way Home» mit Maguires Nachfolger Tom Holland (26) war kürzlich ein gigantischer Kinohit. In einer Gastrolle schaute Maguire höchstpersönlich vorbei. Damit schloss sich ein erfolgreicher Kreis.