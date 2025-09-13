20 Jahre «Supernatural»: Gewusst? Diese Stars hatten Gastrollen

«This is Us»–Star als skrupelloser Vampir(–Jäger)

Fans von «This is Us» kennen Sterling K. Brown (49) als gutmütigen Randall Pearson. Auch in seiner neuen Serie «Paradise» spielt Brown mit Agent Xavier Collins eine Figur mit starkem Moralkompass. Seine Rolle in «Supernatural» war hingegen das genaue Gegenteil. In der zweiten Staffel tauchte Brown erstmals als Vampirjäger Gordon Walker auf. In Staffel drei kehrte er als verwandelter Vampir zurück und musste den Serientod sterben. In «The Drew Barrymore Show» verriet der Schauspieler, dass dies sein Lieblingstod vor der Kamera gewesen sei. «Als schwarzer Schauspieler stirbt man sehr viel auf der Leinwand, ganz ehrlich», sagte er. «Aber mein Lieblingstod war der in ‹Supernatural›.» Als Vampir wurde seine Figur enthauptet, erzählte Brown und fügte hinzu: «Das war eine gute Zeit.»