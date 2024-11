20 Jahre «World of Warcraft»: Kuriose Fakten rund um das Spiel

Einer der frühesten Promis, der seine Liebe zu «World of Warcraft» öffentlich zugab, war Mila Kunis (41). Sie erzählte in der Show «Hot Ones» etwa, dass diese damals so weit ging, dass ihr Manager sich ins Spiel einloggen musste, um überhaupt mit ihr reden zu können. Viel Reden mit anderen Gamern wollte sie beim Spielen jedoch offenbar nicht. Sie erzählte Jimmy Kimmel (57) in dessen Show schon Jahre zuvor, dass sie damit aufhörte, nachdem ein anderer Spieler sie an ihrer Stimme erkannt hatte – «und das war das Ende davon».