20 Jahre Zarrellas: Jana Ina und Giovanni feiern runden Hochzeitstag

«In der Zeit dachten viele, dass ich nur der Typ von Jana Ina bin.» Seine Karriere–Flaute hat Giovanni Zarrella für immer geprägt – und hat heute noch Einfluss auf ihr Leben als Paar. Er gibt zu: «Ich bin leider ein Mensch, der solche Sachen mit sich selbst ausmacht. ‹Lass uns mal hinsetzen und ein Thema besprechen, das mich beschäftigt› – diesen Satz habe ich in meinem Leben vielleicht drei Mal gesagt. Ich beschäftige mich gern mit anderen Menschen. In mir selbst aufzuräumen, fällt mir schwer.»