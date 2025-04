20. Meistertitel für den FC Liverpool: Campino feiert im Pub

Grosser Jubel an der Anfield Road: Der FC Liverpool hat sich am Sonntagabend den Meistertitel in der Premier League gesichert. Die 20. Meisterschaft des englischen Klubs führte zu Jubelstürmen bei den Fans – und das nicht nur auf der Tribüne, wo die Klubhymne «You'll never walk alone» angestimmt wurde. Auch ausserhalb des Stadions war die Freude gross. Mitten unter den Fans: Die–Toten–Hosen–Frontmann Campino (62).