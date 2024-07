20. Staffel «Bauer sucht Frau»: Inka Bause kündigt Jubiläumssong an

Die überaus beliebte RTL–Show «Bauer sucht Frau» geht in diesem Jahr in die 20. Runde. In einem neuen Instagram–Post hat Moderatorin Inka Bause (55) nun gleich eine ganze Reihe von Neuigkeiten für Fans der Sendung parat. «Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre ‹Bauer sucht Frau›. Was für ein Jubiläum! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren», heisst es in dem Beitrag, bevor eine Nachricht kommt, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Sicherheit in Verzückung versetzt. «Dieses Jahr starten wir schon Ende September», sagt Bause, und gibt damit den Startmonat der 20. Staffel von «Bauer sucht Frau» bekannt. Im vergangenen Jahr war es noch im November losgegangen.