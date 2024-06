20. Staffel von «Grey's Anatomy»: Deutsches Startdatum steht fest

20. Staffel hat nur zehn Episoden

«Grey's Anatomy», das am längsten laufende Medizindrama der Fernsehgeschichte, befindet sich aktuell in der Krise. Nach der 19. Staffel verliess die Hauptperson Meredith Grey (Ellen Pompeo, 54) die Serie, was für Entsetzen sorgte. Ausserdem konnten die Dreharbeiten zur 20. Staffel wegen des Streiks in Hollywood nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, was das Startdatum nach hinten verschob. Um sich an den Fernsehrhythmus anzupassen, musste die Serie auf zehn Episoden verkürzt werden.