«2025 - Das Quiz» im Ersten: Das erwartet die Zuschauer

Kai Pflaume (58) bittet zum grossen Jahresrückblick ins Erste. Bereits zum 18. Mal treten prominente Gäste gegeneinander an, um ihr Wissen über die vergangenen zwölf Monate unter Beweis zu stellen. Das Rateteam in «2025 – Das Quiz» ist am Samstag hochkarätig besetzt: Günther Jauch (69), der die Show bereits vier Mal für sich entscheiden konnte, trifft auf Barbara Schöneberger (51) mit zwei Siegen auf dem Konto. Jan Josef Liefers (61) bringt ebenfalls vier Titel mit – doch sie alle müssen sich gegen Titelverteidiger Florian Silbereisen (44) behaupten, der seinen dritten Sieg verteidigen will.