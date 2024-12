2025 sind sie dabei: Guns N' Roses spielen zum ersten Mal in Wacken

Zuvor gibt die Band Guns N' Roses im Rahmen ihrer Europa– und Nahost–Tour auch noch zwei weitere Deutschland–Konzerte: am 18. Juni in Düsseldorf und am 20. Juni in München, wie sie bei Instagram verkündete. Die Band wird ab 23. Mai den ganzen Sommer über in Stadien und auf Festivals auftreten. An ausgewählten Terminen sollen Special Guests wie Public Enemy, Rival Sons und Sex Pistols dabei sein. Tickets für die Tour sind ab Dienstag, 10. Dezember, 9 Uhr Ortszeit im Nightrain–Vorverkauf der Band erhältlich. Der allgemeine Verkauf startet am Freitag, 13. Dezember, 9 Uhr Ortszeit auf gunsnroses.com.