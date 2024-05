22 Jahre Ehe: Janine Kunze verrät ihr Liebesgeheimnis

Janine Kunze und Dirk Budach gaben sich 2002 in einer buddhistischen Zeremonie in einem Tempel in Thailand das Jawort. Zu ihrem 22. Hochzeitstag teilte die Schauspielerin im März auf ihrem Instagram–Account eine süsse Liebeserklärung an ihren Partner. «Ich kann nur erahnen, wie schwer es manchmal sein muss, mich zu lieben, aber das tust du seit über 22 Jahren! [...] Ich liebe dich bis zum Mond und zurück», schrieb sie damals unter gemeinsame Schnappschüsse aus den zwei Jahrzehnten ihrer Beziehung.