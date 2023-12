23 Jahre Ehe: Mark Ruffalo turtelt mit Ehefrau auf dem roten Teppich

Ruffalo, der mit seiner Frau einen Sohn (geb. 2001) und zwei Töchter (geb. 2005 und 2007) hat, machte im vergangenen September seiner Frau bei Instagram zum Geburtstag eine süsse Liebeserklärung. «Alles Gute zum 51. Geburtstag, meine beste Freundin, meine Partnerin in allem und der lustigste und aufregendste Mensch, den ich je gekannt habe», schrieb er zu Schnappschüssen von Coigney und fügte an: «Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben und durch alles, was gekommen und gegangen ist, durchgehalten haben. Es ist gut, dich zu kennen und von dir gekannt zu werden. Die Welt ist ein hellerer Ort in deiner Gegenwart und Schönheit.»