23 Jahre Gefängnis: Harvey Weinstein scheitert mit Berufung

Weiterer Prozess in Kalifornien

Ein Sprecher von Weinstein wird nach der gescheiterten Berufung mit den Worten zitiert: «Wir sind enttäuscht, aber nicht überrascht.» Das juristische Team des ehemaligen Filmproduzenten will demnach weitere Optionen prüfen. Weinstein wurde im Februar 2020 in New York verurteilt. Derzeit befindet er sich in einem Gefängnis in Kalifornien, wo er auf einen weiteren Prozess wartet. Auch hier werden ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 140 Jahren. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Wann der Prozess beginnen wird, will das Gericht demnächst verkünden.