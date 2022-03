25 Jahre «Buffy»: Sarah Michelle Gellar und ihre Co-Stars feiern

Michelle Trachtenberg (36) spielte in der Serie Buffys kleine Schwester Dawn Summers. Obwohl sie erst in der fünften Staffel dazukam, gratuliert sie ihrer Serienkollegin und Freundin in ihrem Beitrag: «Alles Gute zum 25. Jahrestag der Premiere deiner Show». Ihre «grosse Schwester» kenne sie inzwischen seit fast 30 Jahren. Das Shirt auf dem Bild hätte der «Gossip Girl»-Star von Gellar bekommen. Diese antwortet auf den rührenden Beitrag mit «Ich liebe dich, Schwesterlein».