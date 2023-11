25 Jahre «Galileo»: Das ist zum Jubiläum geplant

Zur Marke entwickelt

Die Sendung wurde mehrfach ausgezeichnet, erhielt 2010 den Grimme–Preis und 2017 den Deutschen Fernsehpreis. Dass sie sich so lange halten konnte, während andere Formate schnell wieder eingestellt wurden, erklärt sich Abdallah folgendermassen: «Immer am Puls der Zeit bleiben, das ist unser Motto. So wie sich die Gesellschaft verändert hat, die Interessen, die Bedürfnisse, so haben auch wir uns verändert und unsere Sendung entsprechend angepasst.» So sei das Format länger geworden, auch am Wochenende zu sehen und es gebe viele Spezialsendungen. «Galileo» habe sich «von einer 18–minütigen Sendung zu einer echten Marke entwickelt», findet das Gesicht der ersten Stunde. Abdallah glaubt auch an eine rosige Zukunft: «Ich denke, ‹Galileo› wird es noch sehr, sehr lange geben. Wir sind schon jetzt sehr gut aufgestellt, auch auf TikTok und YouTube. In Zukunft werden wir aber sicher neben unseren klassischen langen Beiträgen und Reportagen sicher zunehmend auch kleine ‹Wissens–Häppchen›, die auf die diversen Social–Media– Plattformen zugeschnitten sind, produzieren.»