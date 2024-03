25 Jahre «Matrix»: «Wach auf, Neo»

Bullet Time–Overkill in den 2000er Jahren

Vieles an «Matrix» fasziniert auch heute noch, und auch im Wissen um einen der grössten Twists der Filmgeschichte, nämlich – Achtung: Spoiler – dass die meisten Menschen in der Welt von Neo (Keanu Reeves, 59), Morpheus (Laurence Fishburne, 62) und Co. in einer von intelligenten Maschinen erschaffenen Simulation leben – der Matrix. Das liegt nicht zuletzt an der technischen Qualität des Filmklassikers, dessen Effekte auch heute noch eine exzellente Figur abgeben – ganz im Unterschied zum nur wenige Wochen später erschienenen «Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung».