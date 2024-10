25 Jahre «Wer wird Millionär?»: Günther Jauch ging von vier Folgen aus

Etwas Angst vor der Jubiläumsshow am 17. Oktober

Jetzt aber steht erstmal die Jubiläumssendung an, in der Günther Jauch mit prominenten Gästen auf eine Reise durch 25 Jahre «Wer wird Millionär?» geht. Die Spezialausgabe sendet RTL am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20:15 Uhr. Was ihn darin genau erwartet, ist für den versierten Moderator eine Überraschung: «Ich weiss es nicht und das bereitet mir doch einige Sorgen. Das Schlimmste sind für mich Überraschungs–Sendungen.» Er habe Angst, «dass irgendwelche Damen aus irgendwelchen Torten mit einer grossen 25 obendrauf herausspringen». Er sei vor einer «Wer wird Millionär?»–Sendung nie nervös, aber in der Jubiläumsshow rechne er «tatsächlich mit dem ‹Schlimmsten› in Anführungsstrichen».