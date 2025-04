25. Radio Regenbogen Award: Wolfgang Niedecken für Lebenswerk geehrt

«Synonym für Kölsch–Rock»

BAP–Gründer Wolfgang Niedecken (74) erhielt an dem Abend den Preis für sein Lebenswerk. Sein Name sei in Deutschland «ein Synonym für Kölsch–Rock, poetische Texte und unermüdliches Engagement», hiess es in einer Pressemitteilung. Er steht für mehr als nur Musik: «Er ist Chronist, Künstler, gesellschaftspolitisch engagiert und vor allem ein Mensch, der sich nicht mit dem Status quo zufriedengibt», wurde der Musiker gewürdigt. Den Lifetime–Award erhielt er von seinem guten Freund Hannes Ringlstetter.