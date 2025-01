25. Todestag von Diether Krebs: Kompromisslos komisch

Spätes Kino–Comeback mit «Bang Boom Bang»

In der Folge verlegte sich Krebs zunehmend auf humoristische Bühnenprogramme, in der er mitunter bei «Sketchup» etablierte Charaktere weiter fortführte. Zudem trat er in weniger komisch angelegten Rollen in TV–Serien wie «Polizeiruf 110», «Unser Lehrer Doktor Specht» oder dem «Grossstadtrevier» in Erscheinung. Einen letzten grossen Achtungserfolg landete er, bereits von seinem Lungenkrebsleiden gezeichnet, im Jahr 1999 mit seiner Rolle des zwielichtigen Spediteurs Werner Kampmann in der Ruhrpott–Actionkomödie «Bang Boom Bang».