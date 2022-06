25. Todestag von Helmut Fischer: Unvergessen bleibt der «ewige Stenz»

Das plötzliche Ende

Sein 70. Geburtstag sollte die letzte grosse Feier im Leben des Schauspielers sein. Für viele sehr überraschend, starb Helmut Fischer am 14. Juni 1997 in Riedering im Chiemgau. Beim Darsteller wurde bereits Jahre zuvor Krebs diagnostiziert, doch Fischer behielt die Erkrankung weitestgehend für sich. Am Friedhof Bogenhausen in München wurde das Ausnahmetalent beerdigt, mehr als 1.000 Menschen wohnten der Trauerfeier am 19. Juni bei.