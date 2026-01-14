«28 Years Later: The Bone Temple»: Frisches Blut und alte Bekannte

Bekanntlich hat sich auch in der Realität seither einiges getan. Murphy gilt inzwischen nicht nur als einer der gefragtesten Charaktermimen Hollywoods. Dank des Dramas «Oppenheimer» darf er sich seit 2024 auch Oscarpreisträger nennen. Die Freude über sein Comeback als Jim muss aber zumindest für «28 Years Later: The Bone Temple» etwas relativiert werden. Seine Figur wird wohl nur sehr kurz in Erscheinung treten. Murphy darf sich damit aber in Stellung für eine Hauptrolle im dritten und abschliessenden Teil der als Trilogie konzipierten «28 Years Later»–Reihe bringen. Grünes Licht sollen Boyle und Co. dafür bereits erhalten haben.