«3 Body Problem» startet bei Netflix: Ein neues «Game of Thrones»?

Drei «Game of Thrones»–Stars und ein Marvel–Fanfavorit

Die Netflix–Serie bietet ein Wiedersehen mit einer Reihe bekannter Darsteller aus «Game of Thrones». So ist etwa Fan–Liebling John Bradley erneut mit von der Partie. In der HBO–Serie spielte er Jon Snows Kumpel Samwell Tarly. Hier verkörpert er den leicht arroganten Unternehmer Jack Rooney, der sich gegen eine wissenschaftliche Laufbahn entschieden hat, und stattdessen mit seinem in Oxford erworbenen Wissen reich geworden ist. Ein weiteres bekanntes Gesicht aus der fünfköpfigen Oxford–Freundesgruppe ist Eiza González, die einige unter den Zuschauerinnen und Zuschauern schon aus Edgar Wrights (49) spektakulärem Heist–Film «Baby Driver» kennen könnten.