«3 Body Problem» und mehr: Die Serien-Highlights im März

Die neue deutsche Animationsserie für Erwachsene «Friedefeld», die am 22. März in der ARD Mediathek startet, knüpft an unübersehbare US–Vorbilder wie «Family Guy» oder «South Park» an, erinnert mit ihrem smarten Humor aber auch an Sitcom–Klassiker wie «Seinfeld». In der Serie, deren erste Staffel aus zehn rund halbstündigen Folgen besteht, geht es um gefühlt alle Themen, die junge und mittelalte Menschen im Deutschland des Jahres 2024 umtreiben – von Kryptowährungen und Dating–Apps über Umweltschutz bis hin zur schier unerschöpflichen Gier von Grosskonzernen.