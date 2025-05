3-Doors-Down-Sänger Brad Arnold hat Nierenkrebs im Endstadium

Angst habe der Musiker aber nicht, wie er ebenfalls im Video beteuert. Sein Glaube an Gott gebe ihm Hoffnung. Ebenso wie die zahlreichen Fans: «Danke für all die Erinnerungen bisher. Ich glaube, ‹It›s Not My Time' ist wirklich mein Song. Das wird ein harter Kampf, also brauchen wir unsere Gebete! Danke euch allen, dass ihr die besten Fans der Welt seid. Wir lieben euch alle!»