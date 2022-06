3. Staffel von «Atlanta»: Der Wahnsinn kommt nach Europa

Knapp über vier Jahre hat es gedauert, bis in den USA neue Folgen von «Atlanta» zu sehen waren. Auch ein voller Terminkalender von Serienschöpfer Donald Glover (38) und die Corona-Pandemie konnten das Projekt schliesslich doch nicht aufhalten. Jetzt kommt die dritte Staffel der Serie endlich - wie auch die Figuren der Show - über den Grossen Teich. In Deutschland sind die neuen Folgen der FX-Serie, die fast ausschliesslich in Europa spielen, ab sofort bei Disney+ zu sehen.