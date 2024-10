30 Jahre «Pulp Fiction»: Was machen die Stars des Kultfilms heute?

Harvey Keitel als Winston Wolf

Harvey Keitel (85) hat nur einen kleinen Part in «Pulp Fiction», der ist dafür umso denkwürdiger. Immerhin rettet er als charmanter Ausputzer Winston Wolf zumindest zwischenzeitlich die Ärsche von Vincent Vega und Jules Winnfield. Es mag zwar einigen Kinofans so vorkommen, als finde Keitel inzwischen nicht mehr in der Traumfabrik statt. Der Schein trügt aber: In der Tat hat derzeit nicht einmal Samuel L. Jackson so viele Projekte wie der 85–Jährige in der Pipeline. Nach seiner jüngsten Rolle in der Miniserie «The Tattooist of Auschwitz» befinden sich laut «IMDb» aktuell neun Projekte mit Keitel in der Vor– oder Postproduktion. Das Zeitmanagement für all die Drehs hat er sich ganz offenbar von seinem gewieften Problemlöser «The Wolf» abgeschaut: «Das ist 30 Minuten entfernt – ich schaffe es in zehn.»