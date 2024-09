30 Jahre «RTL Exclusiv»: Viele Stars feiern mit Frauke Ludowig

Das Star–Magazin «RTL Exclusiv» hat am 27. September sein 30. Jubiläum gefeiert. In Partnerschaft mit TUI Cruises lud der Kölner Privatsender dazu mehr als 2.500 Gäste an Bord der «Mein Schiff 7» im Hamburger Hafen ein. Moderatorin Frauke Ludowig (60) begrüsste zahlreiche Promis wie Dieter Bohlen (70), Bushido (46) und seine Frau Anna–Maria Ferchichi (42), Cora Schumacher (47) und Hardy Krüger junior (56). Sängerin La Toya Jackson (68) sorgte für internationalen Glamour.