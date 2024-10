30. Jubiläum «Extra - Das RTL-Magazin»: Spannende Fakten und Zahlen

Die Geschichten und Auszeichnungen

Neben den Reimanns und der Jenke–Reihe sorgte das Magazin vor allem mit seinen Undercover–Einsätzen für Aufmerksamkeit. Dazu gehört ein Einsatz kurz nach den Terroranschlägen des 11. September 2001, bei dem ein Reporter trotz hoher Sicherheitsbestimmungen Messer an Bord schmuggeln konnte. Im Jahr 2005 konnten Missstände und Misshandlungen in einem Pflegeheim in München investigativ aufgedeckt werden. 2012 griff das Jugendamt ein, und befreite nach dem Aufdecken von Kindesmisshandlungen in der Sekte 12 Stämme 39 Kinder aus der Sekte. 2022 wurden Ludger Beerbaum nach einer Recherche der Einsatz unerlaubter Trainingsmethoden im Reitsport und Verstösse gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen.