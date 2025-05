30. Jubiläum von Rock im Park: 88.500 Fans in Nürnberg erwartet

Diese Stars werden im Juni dabei sein

Zum 30. Jubiläum werden unter anderem Bring Me The Horizon, Sleep Token, Slipknot, Korn, The Prodigy, Rise Against und K.I.Z. auftreten. Flankiert werden die Main–Acts von zahlreichen bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus sämtlichen Musik–Genres wie Feine Sahne Fischfilet, Weezer, Bullet For My Valentine, Tocotronic und den Beatsteaks.