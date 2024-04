30. Todestag des Nirvana-Sängers: Der Kult um Kurt Cobain

Mittlerweile ist Kurt Cobain (1967–1994) schon länger tot, als er gelebt hat. Mit gerade einmal 27 Jahren nahm er sich am 5. April 1994 das Leben und sicherte sich damit auf tragische Weise einen Platz im legendären «Klub 27» der jung verstorbenen Musikgenies. Seit diesem Tag steht der 1967 in dem Provinzstädtchen Aberdeen im US–Bundestaat Washington geborene Nirvana–Frontmann in einer Reihe mit grossen Namen wie Jimi Hendrix (1942–1970), Janis Joplin (1943–1970), Jim Morrison (1943–1971), Brian Jones (1942–1969) und Amy Winehouse (1983–2011). In diesem Klub kommt ihm das Alleinstellungsmerkmal zu, dass er als einziges Mitglied nicht ungeplant durch eine versehentliche Überdosis oder andere rauschbedingte Umstände aus dem Leben schied, sondern seinen Abgang in Form einer Flinte selbst in die Hand nahm.