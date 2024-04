30. Todestag ihres Vaters: Frances Bean Cobain findet berührende Worte

Am 5. April 2024 jährt sich der Tod von Nirvana–Frontmann Kurt Cobain zum bereits 30. Mal. Seine und Courtney Loves (59) Tochter Frances Bean Cobain ist 31 Jahre alt – eigene Erinnerungen an ihren Vater waren ihr also nicht vergönnt. In einem ungemein rührenden Instagram–Beitrag hat sie nun die wenigen gemeinsamen Augenblicke auf Erden Revue passieren lassen.