30. Todestag: So wurde Jacqueline Kennedy Onassis zur Legende

Der Tod als ständiger Begleiter

Der Tod hat sie nicht nur während ihrer zehnjährigen Ehe mit JFK wie ein Weggefährte begleitet. Von ihren vier Kindern kam Arabella 1956 tot zur Welt, Patrick starb 1963 zwei Tage nach seiner Geburt. Drei Monate später gingen am 22. November die Bilder vom Mord an Präsident John F. Kennedy um die Welt. Man sah, so der «Stern», eine «First Lady im pinkfarbenen Chanel–Kostüm, fleckig und verkrustet von getrocknetem Blut und Hirnmasse ihres erschossenen Mannes. Unvergessen die aufrechte Haltung, in der sie, beide Kinder an der Hand, John F. Kennedy zu Grabe trug. So wurde Jackie zur Gralshüterin der Träume von einem neuen, noblen Amerika...»