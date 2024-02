«30 über Nacht»: Jennifer Garner und Mark Ruffalo tanzen wieder

Vor «Poor Things» war Ruffalo, der auch als Marvel–Held Hulk bekannt ist, schon dreimal für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert: für «The Kids Are All Right» (2011), «Foxcatcher» (2015) sowie für «Spotlight» (2016). Für die Rolle in der Miniserie «I Know This Much Is True» gewann er 2020 den Emmy und 2021 einen Golden Globe.