31 Jahre nach Dianas Rachekleid: Nichten setzen neues Mode-Statement

Eine Kampfansage

Das Timing hätte nicht besser sein können. Während Diana in ihrem atemberaubenden schwarzen Kleid vor den Kameras strahlte, sass ihr Ex–Mann Prinz Charles (76) in einem anderen Teil Londons vor laufenden TV–Kameras und gestand der ganzen Nation seine jahrelange Affäre mit Camilla Parker–Bowles, der heutigen Königin Camilla (77). Was eigentlich als demütigende Situation für Diana gedacht war, verwandelte sie in ihren grössten Triumph.