35 Jahre in Haft: Neue Chance auf Entlassung für die Menendez-Brüder

Es ist ein Fall, der die USA seit mehr als drei Jahrzehnten bewegt. Jetzt könnten die Brüder Lyle (57) und Erik Menendez (54), die 1989 ihre Eltern in deren Luxusanwesen in Beverly Hills erschossen, nach 35 Jahren Haft eine Chance auf Freiheit bekommen. Ein Richter in Los Angeles hat am Freitag dem Antrag auf Neuverhandlung des Strafmasses stattgegeben, wie unter anderem die BBC berichtet.