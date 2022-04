«365 Days: Dieser Tag»: Auch Teil zwei der Erotik-Reihe wird heiss

Filme basieren auf Romantrilogie

Die Geschichte der «365 Days»-Filme basiert auf der Romantrilogie der polnischen Schriftstellerin Blanka Lipinska (36), die immer wieder mit der Buch- und Filmreihe «50 Shades of Grey» verglichen wurde. In Lipinskas Werk wird eine junge Polin von einem italienischen Mafia-Boss gefangen gehalten. Er gibt ihr ein Jahr Zeit, sich in ihn zu verlieben. Kritiker des Romans und des ersten Films prangerten an, dass ihrer Meinung nach in der Geschichte sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung romantisiert werden würden.