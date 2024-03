«3nach9»: Olaf Scholz kommt zu Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo

Eine etwas andere Runde

Während Rakers und di Lorenzo in ihren bunt gemischten Runden meist auch Schauspielerinnen, Schauspieler, Musik–Stars oder andere Vertreter der Unterhaltungsbranche zum Gespräch laden, ist es diesmal eine etwas andere Runde. Wie bereits bekannt gegeben worden war, ist der ehemalige Politiker Bernhard Vogel (91) ebenfalls mit von der Partie. Er ist der bis dato Einzige, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident wurde – erst in Rheinland–Pfalz, dann in Thüringen.